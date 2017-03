Otro importante robo de joyas al clan Kardashian

La policía dijo a la AFP que recibió un llamado al servicio de emergencias a las 01H15 del jueves reportando un hurto en la dirección de la modelo, pero sin confirmar su nombre.





Hasta ahora no hay sospechosos. TMZ indicó que Jenner, de 21 años, estaba celebrando una fiesta en su casa y que cerca de la media noche salió. Al regresar, una hora después, encontró su cajón de joyas abierto.





En algún momento de la noche, añadió el sitio, la joven escuchó la alarma pero no le dio importancia. No hay señal de puertas forzadas y parece claro que el ladrón sabía donde estaban las joyas.





Jenner es una de las estrellas del show de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians" ("Las Kardashian", en España y América Latina).





En octubre pasado, cinco hombres armados atracaron a Kim en París y le sustrajeron más de 9 millones de dólares en joyas. Diez personas fueron procesadas en este caso.

