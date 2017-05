Otra que vuelve: Harán nuevamente Los Angeles de Charlie

Hollywood continúa su tendencia de realizar reboots, remakes y todo tipo de adaptaciones de historias que, en algún momento, ya hemos visto en pantalla. Parece que no está fácil encontrar ideas nuevas y frescas en una industria que no descansa a la hora de producir películas. Ahora bien, cuando un remake aporta alguna novedad, por mínima que sea, mientras no sea una copia exacta, bienvenida sea.

Y es que a veces, las historias pueden tener un enfoque muy distinto, dependiendo de quién esté detrás de ellas. El pasado abril, conocimos la noticia de que Sony está preparando el reboot de 'Los ángeles de Charlie', la popular serie estadounidense de los 70 de la ABC. La productora ya ha confirmado la fecha del estreno de este nuevo proyecto, que llegará a las salas estadounidenses el 7 de junio de 2019.

En su día, concretamente en en el año 2000, la serie ya tuvo su adaptación como largometraje, titulada al igual que la serie 'Los ángeles de Charlie'. La película, en la que tres detectives se embarcaban en peligrosas misiones lideradas por su jefe Charlie estaba protagonizada nada más y nada menos que por Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu.

'Los Ángeles de Charlie' tuvo bastante éxito y recaudó 264 millones de dólares en todo el mundo, lo que propició la creación de una secuela en 2003, la película 'Los ángeles de Charlie: Al límite', con un total de recaudación de 259 millones de dólares. Ahora, tenemos la oportunidad de ver de nuevo a las detectives en una aventura diferente y no sabemos si será una mera imitación de lo anterior o veremos algo nuevo. Eso sí, lo que ya sabemos es que quien está detrás de este proyecto será una mujer y esa mujer no es otra que Elizabeth Banks. Además, la estrella, que ya tiene experiencia en la dirección con películas como 'Dando la nota - Aún más alto' producirá la película a través de Brownstone Productions junto a su marido y productor Max Handelman.

Fuente: ECartelera