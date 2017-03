Otra "misa" del Indio con el fantasma de la despedida

Carlos el Indio Solari ofrecerá mañana, a las 21.30, su show anual en el Predio Rural La Colmena de la ciudad bonaerense de Olavarría, en medio de rumores sobre la posibilidad de que se trate de su último concierto, debido a los problemas de salud que él mismo confesó que padece desde hace unos años.



El concierto, que sucederá al realizado hace un año, el 12 de marzo en Tandil, y en el que se esperan decenas de miles de espectadores, se llevará a cabo en la misma ciudad en donde en 1997 se le prohibió actuar a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, por orden del entonces intendente radical Helios Eseverri, por temor a disturbios.



La presentación del Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado despertó, como de costumbre, una gran expectativa, en parte debido a su costumbre de realizar un solo show por año, pero también por el estado público que tomó el Mal de Parkinson que sufre el cantante, el cual amenaza con retirarlo de los escenarios.



Llamó la atención de que, a través de su biógrafo, el periodista Marcelo Figueras, Solari –quien ya se encuentra en Olavarría– por primera vez enviara un mensaje a sus seguidores bajo el título "Un último secuestro, no", pidiéndoles evitar inconvenientes en el show de mañana. "Quienes vayan a ver al Mister no pequen de inocentes. Cuiden a quién tienen al lado. Este es un momento especial. Hay intereses oscuros que con pocos miembros pueden alterar la fiesta. A bailar y cantar es a lo que vamos y eso haremos. El sábado, a cuidarse y a cuidar de quienes nos rodean, aunque no los conozcamos. Cierta gente de mierda (debería puntualizar: poderosa gente de mierda) se regodearía si alguien sale lastimado. No le demos el gusto. A vivir que son dos días", dice el mensaje.