Oscar 2017: los directores favoritos a ser nominados

Mel Gibson, por «Hasta el último hombre»



«Mel Gibson es, para los progres de manual, como una ristra de ajos para el Conde Drácula», que decía nuestro crítico Oti R. Marchante en su crítica de la película «Hasta el último hombre». No parece, la verdad, la mejor cualidad que deba tener un director para que los académicos de Hollywood se fijen en él. Sin embargo Mel Gibson ya sabe lo que es recoger una estatuilla a mejor director. Lo hizo en 1996 por «Braveheart».



Once años después, y con otra historia de épica militar (bien diferente, eso sí) el director puede volver a optar a hacerse con el galardón.



Damien Chazelle, por «La La Land»



Tiene 32 años y a sus espaldas el peso –y el reconocimiento– de haber escrito y dirigido dos de las películas más destacadas de los últimos años. Damien Chazelle puede recibir por «La La Land» la nominación a mejor director que no logró por «Whiplash» (estuvo nominado por mejor guión adaptado).



En esta carrera llega como máximo favorito tras su triunfo en los Globos de Oro, donde «La La Land» arrasó y él fue designado como mejor director. Y, sobre todo, porque es la película de la que más se está hablando: todo un fenómeno viral que espera su guinda de oro en los Oscar.



Denis Villeneuve, por «La Llegada»



A sus 49 años, y con un puñado de títulos imprescindibles («Enemy», «Prisioneros» o «Sicario») Denis Villeneuve tiene por fin la oportunidad de recibir una nominación que siempre se le ha escapado. La Academia no le ha tenido nunca presente, pero con «La Llegada» todo puede cambiar. Un título que camina entre el cine comercial, el blockbuster y el «gafapasta», con una atmósfera única para revisitar el género de alienígenas. Una combinación que debe convencer a los académicos.



Denis Villeneuve se ha agarrado a la nave del éxito. Este 2017 estrenará una de las películas más esperadas del año, «Blade Runner 2049».



Martin Scorsese, por «Silencio»



La mirada personalísima de Martin Scorsese debe estar nominada para los Oscar 2017. Vale que «Silencio» no sea una película que, a priori, esté destinada a todos los públicos ni tenga una vocación excesivamente comercial, pero es una de las grandes películas del tramo final del año y su director es uno de los iconos de la industria del cine.



Tom Ford, por «Animales Nocturnos»



Quizá «Animales Nocturnos» no sea la mejor película de las aquí presentadas. Quizá el efectismo forzado de Tom Ford en sus cintas sea perjudicial. Quizá, si con «Un hombre soltero», su sorprendente y vibrante debút no consiguió la nominación, no lo va a lograr con «Animales Nocturnos». ¿Entonces, por qué está en esta lista? Pues porque a la redacción de ABC Play nos ha encantado su último trabajo y porque creemos que Hollywood se la debe. Además, que ya se ha enfrentado a Donald Trump, y eso, en la meca progre de Estados Unidos, son puntos a favor.