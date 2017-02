Orange is The New Black vuelve el 9 de junio

Tras un final que dejó a la audiencia shockeada por la muerte de uno de los personajes principales, la Netflix anunció que el 9 de junio próximo estrenará en su totalidad la quinta temporada de Orange is The New Black.





Protagonizada por Taylor Schilling (foto), el show está basado en la historia real de una mujer de clase media que debe pasar un año en prisión por un delito que cometió cuando era universitaria. Su adaptación a la vida tras las rejas conquistó a fans de todo el mundo y obtuvo variados premios.