"Okja", el monstruo de Netflix que causó polémica en Cannes

El filme "Okja" del surcoreano Bong Joon-ho, el primero de Netflix en competir por la Palma de Oro, se estrenó este viernes en Cannes de manera accidentada con una interrupción de varios minutos por un problema técnico y silbidos, constató un periodista de la AFP.



En el estreno de la película en el Gran Teatro Lumière del Palacio del Festival, el telón no estaba completamente levantado sobre la pantalla y tapaba 3/5 partes, como por ejemplo la cabeza de la actriz principal, Tilda Swinton.



En la sala, donde había numerosos espectadores para esta proyección esperada y polémica, se sucedieron los silbidos y aplausos para alertar a los técnicos del teatro.



"Realmente, ¡no está hecho para el cine!", exclamó un espectador en alusión a la plataforma estadounidense, mientras que otro criticaba a "una banda de incompetentes".



La proyección se reanudó tras siete u ocho minutos de interrupción. Al comienzo de los créditos, los silbidos dieron la bienvenida al logo de Netflix, según la misma fuente.



"Enorme paradoja"

Desde el anuncio de la selección de "Okja" junto a otra película distribuida por Netflix --"The Meyerowitz Stories" de Noah Baumbach que se presentará el domingo--, la plataforma norteamericana se ha enfrentado a los defensores de las salas de cine.



El gigante del streaming, que tiene 100 millones de abonados, no tiene previsto presentar ninguna de las dos películas en las salas francesas. Lo cual provocó molestia en los círculos del séptimo arte y escandalizó a los dueños de las salas francesas.



Presionados, los organizadores del festival cambiaron el reglamento para imponer a partir de 2018 que todo filme en competencia se comprometa a ser proyectado en las salas.



El miércoles, durante la presentación del jurado a la prensa, su presidente Pedro Almodóvar volvió a evocar la polémica. El director español de 67 años estimó que la Palma de Oro debería proyectarse en las salas.



"Sería una enorme paradoja que la Palma de Oro u otro premio entregado a una película no pueda ser visto en las salas", dijo.



El actor norteamericano Will Smith, miembro del jurado, salió al cruce con una posición más conciliadora: "Netflix es útil en mi país porque permite que la gente vea películas a las que de otra forma nunca tendrían acceso", dijo, sin precisar que su próxima película, "Bright", será producida por la poderosa plataforma.



Genéticamente modificado

"Okja", filme del género fantástico, cuyo enorme cartel se instaló frente al Palacio de los Festivales anunciando su difusión a partir del 28 de junio por Netflix, cuenta la historia de una amistad entre una niña y un imponente animal, genéticamente modificado, del que una multinacional se quiere apoderar.



La británica Tilda Swinton ("Only Lovers Left Alive") y el norteamericano Jake Gyllenhaal ("Prisoners") comparten el cartel de esta segunda película norteamericana del surcoreano Bong Joon- ho, luego de "Snowpiercer".



Se trata de "un filme muy político bajo su apariencia de comedia, que trata sobre (...) la forma en que se explota a los animales", señaló Thierry Frémaux, delegado general del festival, al anunciar su presencia en la competición.



Para el presidente de Netflix, Reed Hastings, "Okja" es "una película increíble cuya participación en la competencia de Cannes quieren impedir las salas de cine", escribió la semana pasada en Facebook, en plena polémica.