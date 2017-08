Nuevos héroes con humor irreverente

DdreamWorks apostó a un éxito editorial para su última producción. Publicada por primera vez en 1997 por el escritor y dibujante Dav Pilkey, Capitán Calzoncillos es una exitosa saga de 12 libros que fueron traducidos a 20 idiomas y de los cuales se han vendido más de 70 millones de ejemplares.





Con esos antecedentes, el estudio responsable de tanques como Shrek, Kung Fu Panda y Megamente rodó Las aventuras del Capitán Calzoncillos, que se estrena esta semana, y que tiene como protagonistas a dos chicos de escuela primaria, los responsables de todo lo malo que sucede en su escuela, como hipnotizar al director del colegio, que en ese trance se cree un superhéroe y se hace llamar Capitán Calzoncillos.





La historia gira en torno a las aventuras de George Beard y Harold Hutchins, dos amigos muy imaginativos que pasan horas en su casa en el árbol creando sus propias tiras cómicas, cuyo protagonista es el Capitán Calzoncillos, un superhéroe chiflado. Cuando su mezquino director amenaza con separar a los amigos y ponerlos en clases separadas, lo hipnotizan de manera accidental y lo convierten en el Capitán Calzoncillos.





La película, que es el 35º proyecto de animación de DreamWorks, está basada en los primeros cuatro libros de la serie de Pilkey. El filme animado por computadora es dirigido por David Soren, un veterano de toda la vida de DreamWorks, quien dirigió la ingeniosa cinta Turbo en 2013, y participó en Madagascar y Shrek.





"Los libros de Pilkey son una celebración a la amistad", dijo el productor Mark Swift. "Cuando recordás tu vida, es fantástico cuando te encontrás a los amigos con los que te encantaba pasar el tiempo, aquellos que ven el mundo de la misma manera que vos. La serie de libros es también una celebración a la creatividad. El Capitán Calzoncillos es un héroe que los chicos crean por sí solos, y no se parece a ningún otro superhéroe que hayamos visto en la pantalla grande".





Una idea exitosa

Por su parte, Pilkey explicó: "Cuando escribí el libro, me lo imaginé como una película de acción en vivo", comentó. "Pero después me di cuenta de que nadie quiere ver a un hombre adulto real corriendo por todos lados en calzoncillos. Eso daría un poco de miedo. Así que me parece que haberla adaptado a una animación la haría una buena película, y DreamWorks era mi primera opción".





El equipo obtuvo varios elementos para la película a partir de distintas tramas en la serie de libros. Por ejemplo, los chicos hipnotizan al señor Krupp en el primer libro. Se enfrentan a los malvados inodoros hablantes que aparecen en el segundo libro. Y el villano, el profesor Poopypants, no hace su aparición hasta el cuarto ejemplar.





Algunos creen que el mejor cumplido que un autor o creador de una propiedad le puede dar al director y productores de una película es dejarlos a cargo por completo del material adaptado. Eso es lo que el creador de Capitán Calzoncillos decidió hacer.





"Dav dio una vuelta por el estudio un par de veces", recordó la productora Mireille Soria. "Tiene una perspectiva muy interesante. No le gustan las películas que son interpretaciones exactas del libro, palabra por palabra, y que no aportan nada nuevo al producto. Tuvo una muy buena relación con nuestro director, David Soren. Los dos ven al mundo de la misma manera. Parecía que eran almas gemelas. Pilkey se sintió seguro dejando la película en manos de David Soren", manifestó.