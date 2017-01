Grabado ante público y con micrófono en mano, los comediantes le dan una vuelta de tuerca al género de stand up y relatan sus anécdotas preferidas, en la mayoría de los casos las más vergonzosas y chistosas, sobre un tema determinado propuesto.



Cada episodio cuenta con una apertura a cargo de Shaffir, con un segmento fílmico con escenas imaginarias, para luego dar paso a los actores con sus historias sobre temas como la psicodelia, el crimen, el romance, los desastres, la nostalgia y el karma.



Justamente el primer episodio tratará sobre la psicodelia, en el que los relatos de los invitados versarán sobre viajes de ácido que tomaron un giro equivocado.



Algunos de los comediantes invitados que participarán esta temporada son Jim Breuer, Nicole Byer, Dan Cummins, Joe DeRosa y Joey Díaz.

La señal Comedy Central estrena este viernes a la medianoche la segunda temporada de "This is not happening", un programa en el que el actor Ari Shaffir presenta a comediantes amigos para que cuenten a su estilo graciosas historias verídicas.