Nueva función del unipersonal de Guillermo Troncoso

Guillermo Troncoso presenta la segunda función de "De cómo moría y resucitaba Lázaro el lazarillo". Luego de su estreno en septiembre, el unipersonal escrito y dirigido por Arístides Vargas vuelve a escena. El sábado 28 de octubre, a las 22, en el Teatro Quintanilla.





El reconocido dramaturgo y director Arístides Vargas, invita a reflexionar sobre la miseria y la pobreza a través de este unipersonal basado en la novela picaresca "El lazarillo de Tormes", interpretado por Guillermo Troncoso, quien nuevamente comparte un proyecto teatral con el artista.





Este Lázaro que no es de Tormes, sino de Matamandingas, vivirá lejos de la mesa de los señores, entre millones de lazarillos que también intentan sobrevivir. Le tocará encajar en el juego de poderes donde los valores brillan por su ausencia, con la esperanza de no salir tan mal parado y la ilusión vana de que alguna vez será él el que mande y no el mandado.





Un pícaro hace a otro pícaro... y éste a su vez a otro... y aquí es donde entra Lázaro... si no quiere acabar mareado como una perdiz, tendrá que aprender a ser el más pícaro de todos.





En esta divertida y actual versión del Lazarillo, éste Lázaro llega al mundo y no se encuentra más que con charlatanes, trepadores y ladrones... los valores no aparecen por ningún lado y hay que sobrevivir en un mundo en el que como se dice, es triste pedir pero más triste es robar. Sea como sea, lo importante es sacar tajada.





A través de la mirada de un niño quien es el personaje principal, el director invita a reflexionar sobre la miseria, la pobreza y muestra, que en la actualidad aún siguen existiendo entre las clases sociales enormes brechas que creíamos olvidadas.





Guillermo Troncoso con su ductilidad y gracia, es el intérprete que desarrollará en escena, la historia picaresca. De esta manera, suma un nuevo desafío artístico en este montaje dinámico, donde apela al juego escénico y desdoblamiento de personajes a lo largo de la trama.





Lazarillo-03.jpg Guillermo Troncoso es el Lazarillo. Foto: Gentileza Lengua Original.



El Lazarillo, presenta con humor y perspicacia todas las estrategias vitales que los seres humanos debemos crear o imaginarnos para seguir dando sentido a una existencia precaria, rodeada de limitaciones y de contrastes abismales entre ricos y pobres. Lázarono sale depauperado sino robustecido, no vive solo el problema del hambre, ni el de la pobreza material, sino el de la libertad.





Una actual versión de la comedia picaresca, que invita a la reflexión y a la risa, con la mirada poética y sagaz que identifica a Arístides Vargas, de la mano de un montaje versátil, para el disfrute. Luego de su exitoso estreno, vuelve a la cartelera, el sábado 28 de octubre, con una única función en el teatro Quintanilla.





FICHA: ♦ DE CÓMO MORÍA Y RESUCITABA LÁZARO EL LAZARILLO ♦

Dramaturgia y dirección: Arístides Vargas.

Dirección actoral: Charo Francés.

Actúa: Guillermo Troncoso.

Día y hora: sábado 28 de octubre, a las 22.

Lugar: teatro Quintanilla (subsuelo plaza Independencia, Ciudad).

Entrada: $100 (general) y $80 (jubilados y estudiantes). En boletería.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Escenografía y utilería: Rodolfo Carmona.

Diseño y realización de títeres: Gabriela Céspedes.

Vestuario títere: Susana Rivarola.

Fotografía: Jonathan Sayago.

Técnica: Dino Cortés.

Asistencia de dirección: Mirta Rodríguez.





Fuente: Lengua Original Comunicación.