El conductor Santiago del Moro consideró que un político en televisión "debe ser un conductor de mass media y tirarte un título", al tiempo que defendió su posición independiente al aclarar: "No soy kirchnerista, no soy macrista ni massista, no quiero ser usado por los trolls".





En esta charla, Del Moro, quien estrenó la semana pasada el reality Escuela para suegras en el canal Fox Life (señal 500 de Supercanal Digital), defendió el ciclo Intratables, que conduce por América TV (16), un verdadero show político en el prime time, de las acusaciones que lo señalan como "la versión macrista de 6 7 8".



"No comparto esa acusación porque yo no soy macrista, ni kirchnerista ni massista. No quiero que me usen los trolls de cada partido en las redes sociales", afirmó la nueva incorporación de FM 100 y agregó: "Está todo muy operado, todos los partidos te operan y no quiero que me hagan cargo de nada, no me siento representado por ninguno de los partidos grandes, no me banco que me usen. Me quieren dar un lugar que yo no ocupo".



Del Moro se tomó buenas vacaciones porque considera el 2017, por ser un año electoral, "va a ser un año agitado, va a haber una polarización y va decantar por sí sola en la votación, en la decisión que tome la gente en las urnas".



Sobre el año electoral, el periodista consideró: "Hay una sensación de descreimiento en toda la gente, están cansados de que les digan algo en la campaña y luego no lo cumplan, eso es con todos los partidos políticos".



Respecto de la polarización, Del Moro dijo: "Está en nuestra idiosincrasia discutir y pelear, siempre se discutió, y los argentinos hemos polarizado la sociedad. Por eso, lo que busco es que Intratables sea un fiel reflejo de lo que pasa en una charla familiar, en un café o en un encuentro de amigos".



Pero rescató de los políticos: "Son menos histéricos que los famosos y los rockeros, que es el mundo del que vengo. Los políticos son más relajados, pueden discutir al aire con otro dirigente y después se van a comer juntos. Ellos se bancan que vos los critiqués y les preguntés cosas fuertes".



"Hay famosos, actores y músicos que si les preguntás algo fuerte o los criticás, no te hablan más. Entre ellos mismos se critican y pasan años y años sin hablarse, en cambio, el político es más relajado y entiende cuál es tu rol", añadió.



Del Moro destacó: "Me parece clave que los políticos no se meten en la vida privada de los otros. Hay un límite que no cruzan, es el límite de lo privado, no se meten en la cama del otro. Y también me parece bien que a nosotros no nos interese la vida privada de un político, que lo importante pase por si es honesto y cómo trabaja o gobierna".



Respecto de su lugar entre los conductores más importantes de la televisión argentina, Santiago Del Moro se define como "un laburante del día a día. Yo empecé en Much Music en la TV de los patacones, el sueldo y todo el armado se pagaba con patacones, era la televisión de la poca plata".



Respecto de si aceptaría conducir ShowMatch en remplazo de Marcelo Tinelli, Del Moro aseveró: "Ese es un lugar que nadie puede ocupar, son zapatos que nadie quiere calzarse, porque Tinelli es Tinelli y en sí mismo es un formato. Tinelli es el programa, es el formato".



"Todos soñamos con hacer y conducir un programa con una gran producción, con un muy buen formato, pero lo que me va pasando con todos los ciclos es que el formato termino siendo yo, soy un estilo porque le pongo un ritmo, un timming, soy un tipo en formación, trabajo mucho en mi formación", consideró.



"Para aceptar cada programa me tiene que gustar la propuesta, me tiene que representar un desafío, tiene que ser un desafío. Nunca seguí los parámetros del manual. Siempre respeté a todos los maestros, los grandes conductores de la televisión, pero también tengo mi gusto y mi intuición", añadió.



Sobre Intratables, Del Moro sostuvo: "Conduzco un programa complicado, tocamos temas muy difíciles, hay 30 micrófonos al aire. Requiere una gran demanda de energía, porque el ritmo que tiene Intratables es increíble y hay mucha desmesura. Para conducirlo hay que tener una gran sanidad mental y la libertad que me da el canal".



Por esa razón, confesó: "Necesito orden en mi vida, soy metódico en mi trabajo y trato de estar mi casa con mis hijas, el tiempo que no estoy trabajando. Voy a la radio y vuelvo a casa, hago un programa y vuelvo a casa, por eso junto sueño y trato de descansar bien".



"La TV es tan diferente de la radio, donde todo es tan difícil. Trato en la radio, de que la gente se levante con ganas de laburar, ya que tiene que viajar dos horas hasta el trabajo y lidiar con una realidad hostil. Entonces lo hago con energía y buena onda, para que esa persona pueda empezar su día bien", detalló.



Escuela para suegras, una nueva producción Fox Latinoamérica que hace foco en una figura emblemática de la vida de la mayoría de las parejas y con frecuencia eje de chistes y bromas en todo el mundo, como la suegra, es el nuevo desafío del conductor que se estrenó el jueves pasado por Fox Life.



En el reality participan seis suegras problemáticas, entrometidas, envidiosas y manipuladoras, que han cruzado los límites de la intimidad y llegan al programa llevadas por sus hijos, nueras y yernos en busca de una última oportunidad.



A lo largo de 13 episodios, las suegras participan de clases y ejercicios en los que enfrentan sus conflictos más íntimos y tienen que probar que pueden cambiar antes de que sea demasiado tarde.

En esas situaciones estarán supervisadas por Del Moro, la sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla y el comediante Jey Mammón.