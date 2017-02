No podía faltar: Trump también habló sobre el papelón de los Oscar

Jimmy Kimmel intentó recibir una respuesta inmediata del presidente Donald Trump a través de Twitter durante la gala de los Oscar el pasado domingo, pero el señor Trump prefirió esperar al lunes para conceder una entrevista a uno de sus medios preferidos, la web ultraderechista Breitbart News.

La 89ª edición de los premios de la Academia estuvo bastante politizada, al igual que los últimos Globos de Oro, donde Meryl Streep se despachó a gusto contra el presidente y sus políticas. Trump tiene la teoría de que los desastres de la gala sucedieron porque estaban demasiado pendientes de su persona y del actual gobierno de los Estados Unidos.

En declaraciones a la web conservadora Trump aseguraba que el error garrafal en la entrega del premio a la mejor película tuvo bastante que ver con él. "Estuvieron tan concentrados en la política que no hicieron las cosas como debían", asegura. También comentó sus sensaciones con respecto a la gala: "Se esfumó el glamour de los Oscar. No parecía una noche glamorosa. Yo he estado en los Oscar; faltó algo especial, y terminar de esa manera fue triste".

Trump culpó también al presentador de no parar de provocar directamente durante su monólogo. Kimmel abrió la ceremonia aludiendo a Trump y lo hizo en repetidas ocasiones durante la gala."Quiero agradecer al presidente Trump. ¿Recuerdan el año pasado cuando decían que los Oscar eran racistas? Ya no, gracias a él".

Kimmel aprovechó la gala para bromear sobre el polémico mandatario. "Ya han pasado dos horas del show y Trump no nos ha escrito ni una sola vez. Estoy comenzando a preocuparme por él", dijo antes de enviar un tuit al presidente en el que ponía : "¿Donald Trump, estás despierto?".

El público se carcajeaba de las bromas dirigidas hacia el presidente y entre ellos Kimmel aludió a Meryl Streep quien fue el blanco de las críticas del presidente por las palabras que la actriz pronunció en la pasada edición de los Globos de Oro. El presentador envió otro tuit al presidente que decía: "Meryl dice hola".

Lo que es seguro es que Trump no se lleva bien con Hollywood ni tampoco con la mayoría de la prensa. Kimmel también ironizó con la reciente decisión de la Casa Blanca de excluir a varios medios de una sesión informativa la semana pasada, porque según Trump eran medios deshonestos. "¿Hay alguien aquí de Los Angeles Times o del New York Times, o cualquier otro medio que termine en Time? Quiero pedirles que salgan del edificio, no tenemos lugar para noticias falsas".

Fuente: ECartelera