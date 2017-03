"Sanata Stand Up" es un Show protagonizado por Dario Orsi y Mike Chouhy, bajo la dirección de Gabriel Gavila, referente de la comedia y la improvisación, al que se puede definir como su nombre lo indica "pura sanata".





Se suman sketchs e Improvisación. "No es otro show más... es Sanata", se afirma en una gacetilla.





"Desde las miserias más íntimas de cada uno hasta las ideas más disparatadas de estos comediantes con los que no vas a poder parar de reírte antes que contártelo".





Dario Orsi

Es comediante y actor egresado de la U.N.A. Trabajó en cine, teatro, publicidad y televisión. Además de formarse en Stand Up se formó en clown, improvisación, comedia dell'arte y otros géneros. Desde hace varios años se presenta semanalmente en distintos shows en Capital Federal y Gran Buenos Aires como también en el interior del país. En el 2015 estrenó su primer unipersonal "Yo quería ser actor" con el que además de hacer temporada en Capital Federal se presentó en distintas provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, GBA, etc... En televisión hizo Stand Up en "Hora de Reír" Canal 9 y en "Una Tarde Cualquiera" Canal 7. Participó de los festivales de "Ciudad Emergente" en el 2014 y 2016.





Mike Chouhy

Estudió Stand Up con Germán Batallán en 2012. Se formó como actor en "4acting" y fue parte de la compañía "Buenos Aires Players" en los años 2015 y 2016. En 2014 participó del festival Ciudad Emergente, mismo año en que escribió y estrenó "Jokers", un espectáculo con Stand Up y Sketches que se mantuvo en cartel durante un año en el Paseo la Plaza. Tuvo su debut televisivo en "Hora de Reír" Canal 9 en Noviembre 2015. En el año 2016 estrenó "Bancala", una obra de teatro original que escribió, dirigió y protagonizó durante su primera temporada en San Isidro. Con su Unipersonal "Choboby" se presentó en diferentes ocasiones en teatros de Capital Federal y GBA, Bariloche y Rosario durante los años 2015 y 2016.





Tanto Dario Orsi como Mike Chouhy desde hace más de 2 años trabajan en redes sociales en donde generan contenido diario, teniendo una respuesta muy positiva en el público el cual se multiplica todos los días.





FICHA TÉCNICA: SANATA Stand Up

LUGAR: Teatro Selectro

DÍA: 9 de Marzo

HORA: 22

VALOR: - VIP (primeras 7 filas) $250

Generales $200

PUNTOS DE VENTA: - Entradas en venta en www.comedia.com.ar -