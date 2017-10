No eran tan amigas como parecía

Si los enredos de Carrie Bradshaw y sus amigas en 'Sexo en Nueva York' dieron para seis temporadas y dos películas, los de las actrices que las interpretan nos están otorgando horas y horas de entretenimiento. La tercera película ya está cancelada por incomparecencia de Kim Cattrall, la actriz que daba vida a Samantha Jones. Y la tensión entre ella y Sarah Jessica Parker no ha hecho más que aumentar en las últimas semanas. Primero, Parker apuntó al ego de Cattrall como la razón por la que no se rodaría la cinta. Y hace poco, la actriz respondía diciendo que Parker "podía haber sido más amable".

Ahora, Kim Cattrall ha pasado por el programa estadounidense 'Life Stories', y allí ha dado declaraciones que la apartan aún más del equipo de 'Sexo en Nueva York'. "Nunca hemos sido amigas", ha afirmado, tajante, "Hemos sido compañeras de trabajo, y en cierto modo es un lugar muy sano en el que estar porque te permite tener una línea clara entre tu vida y tus relaciones profesionales y la parte personal".

Según los rumores, 'Sexo en Nueva York 3' no ocurrirá porque Cattrall se negó a subirse al barco si Warner no se comprometía a producir sus otros proyectos en desarrollo. Sin embargo, la actriz ha negado rotundamente las acusaciones. "Nunca he pedido dinero", aseguró, "Nunca he pedido que me dieran proyectos, pensar en mí como si fuera una diva es totalmente ridículo". Cattrall afirma que su respuesta a 'Sexo en Nueva York 3' fue desde el principio un "gracias, pero no".



Fuente: ECartelera