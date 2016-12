No era lindo y lo rechazaron

Aunque ahora a Andrew Garfield parece que le está yendo bastante bien en su carrera como actor, no siempre fue así. Y no estamos hablando de la cancelación de futuras secuelas de 'The Amazing Spider-Man', sino de los inicios de su carrera. Garfield se daría a conocer con 'La red social', cinta del año 2010 dirigida por David Fincher. La película gozó del beneplácito de la crítica pero, unos años antes, al pobre Andrew le rechazaron (y a lo grande) cuando intentó formar parte de una conocida saga de películas.

La saga en cuestión no fue otra que 'Las crónicas de Narnia'. Sí, leéis bien. Andrew Garfield podría haber sido el príncipe Caspian en la secuela de la cinta fantástica de éxito pero, durante el proceso de casting, acabaron negándole tal privilegio. No era lo "suficientemente guapo" para el papel. "Al final lo consiguió Ben Barnes. [...] Creo que me dijeron que no era lo suficientemente guapo. ¿Qué puedes hacer? No soy suficientemente guapo para el príncipe Caspian".

Fuente:ECartelera