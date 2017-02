Nicole Kidman podría convertirse en la enemiga de Aquaman

Parece que el Aquaman de Jason Momoa tendrá más enemigos, tras saber que Patrick Wilson se convertirá en Orm, ahora se sabe que el superhéroe acuático tendrá un rival más, se trata de Black Manta, el archienemigo de Aquaman y que parece haber encontrado ya a quien lo interprete, el actor Yahya Abdul-Mateen II. Pero además, el rey de los mares también deberá enfrentarse a su propia progenitora, puesto que Nicole Kidman también está negociando unirse a la cinta como Atlanna, la madre de Aquaman.

Según informa en exclusiva The Hollywood Reporter, el actor de 'The Get Down' se encuentra en conversaciones para unirse al cinta producida por Warner Bros y que dirigirá James Wan. El propio cineasta y ejecutivos del estudio se reunieron con varios actores para el papel como Trevante Rhodes, protagonista de 'Moonlight', y Corey Hawkins, que participa en '24: Legacy' antes de decantarse por Abdul-Mateen. El personaje apareció, por primera vez, en un cómic de DC en 1967 y se destacaba su traje, su tridente y planes malévolos

Por otro lado está la oscarizada actriz por 'Las horas' y que este año vuelve a optar a la estatuilla por 'Lion'. Nicole Kidman se encuentra en las primeras fases de negociación con Warner Bros para convertirse en Atlanna, la madre Aquaman. En los cómics, Atlanna cayó en profundo sueño tras dar a luz al rey de los mares. Después de varios años, la mujer despertó pero había perdido la razón y, tras escuchar una profecía, decidió crear un grupo de aliados con el objetivo de matar a su propio hijo.

Sin duda, se trata de uno los grandes proyectos de Warner para su universo extendido de DC, que no pasa por un buen momento después de conocerse que Ben Affleck ha decidido abandonar la dirección de 'The Batman' y que sólo se limitará a protagonizarla y producirla.

Fuente: ECartelera