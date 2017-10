El elenco de "Las Estrellas" (El Trece) se reunió para festejar el gran éxito de la tira, que se ha consolidado como la ficción más vista de este año.

El lugar elegido fue Vita, en la zona de Palermo. Allí se dieron cita las 5 protagonistas de la tira, Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos, como así también "sus hombres": Esteban Lamothe, Nicolás Francella, Nicolás Riera y Nazareno Casero. Ausentes con aviso: Luciano Castro y Pedro Alfonso (ambos de viaje).

En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Nico Francella contó como vive este gran momento: "Estamos muy felices, disfrutándolo. Nos gusta que la gente lo disfrute día a día. Se armó un equipo y una historia muy linda y es el caballito de guerra dentro de la ficción nacional".

Y luego destacó: "El año pasado hice cine y teatro y tenía ganas de volver a transitar la tele nuevamente. Es mi primera experiencia en Pol-ka y tenía muchas granas de trabajar acá".

Por otro lado, al ser consultado sobre cómo ve a su hermana en "Golpe al corazón", la tira de Telefe, indicó: "La veo preciosa y feliz, que es lo más importante. Se la ve tranquila y para nada nerviosa. Es un camioncito que va para adelante, una fenómena. Junto a lo del teatro tiene un año fantástico, está trabajando muy bien y eso me pone contento. Además está con la familia Estevanez, a la que yo quiero mucho de toda la vida".

¿Te gustaría trabajar con ella y tu papá, un proyecto en familia?

Sí me gustaría trabajar con ella, seguramente en algún momento aparezca algo. Esas cosas no hay que pensarlas, se tienen que dar solas. A mí se me dio de golpe el primer trabajo con mi viejo, es algo que no imaginé y se dio de repente.

