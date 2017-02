Ni zombis, ni peleas internas: el terror de The Walking Dead es otro

The Walking Dead es una serie en la que los actores tienen que estar fingiendo un terror constante en sus rostros, en la que las carreras, la acción y las muertes están a la orden del día. Choques entre actores o al menos desacuerdos, no sería raro en absoluto.

Sin embargo Chandler Riggs quien hace de Carl Grimes en la serie, participó recientemente en una sesión de AMA en Reddit y admitió en ella que los bebés que hacen de Judith son los más difíciles de todo el cast.

"Oh Dios mío esos bebés. Son tan complicados. Se trata de una pareja de gemelas y hemos tenido alrededor de 7 u 8 pares pero oh es que es tan difícil trabajar con ellos. Los bebés de la quinta temporada fueron los más fáciles pero solo porque yo pasaba mucho tiempo con ellos y básicamente eso los forzó a llevarse bien conmigo. Pero es que están constantemente agarrando el micrófono, interrumpiendo nuestras líneas, y saltando de nuestros brazos gritando y llamando a su madre para después correr por la habitación buscándola. Por eso estoy muy agradecido cuando hago escenas en las que no estoy con ellas."

grimes

Fuente: ECartelera