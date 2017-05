New Girl tendrá una séptima y última temporada con algunas novedades

Aunque no existía confirmación oficial, 'New Girl', la serie de televisión protagonizada por Zooey Deschanel, parecía haber llegar a su fin con la sexta temporada. Es cierto que sigue siendo una de las comedias mejor valoradas de Fox después de seis años, pero las agendas de sus protagonistas estaban generando grandes conflictos a la cadena a la hora de organizar los rodajes. Por ello, y después de como terminó el último episodio emitido, todo parecía apuntar a que no quedaba mucho por contar sobre Jess y sus compañeros de piso. Sin embargo, la serie fue renovada por una séptima temporada algo más corta de lo habitual y que supondrá su final definitivo.

Según Deadline, la séptima temporada de 'New Girl' dará un salto temporal de tres años con respecto a la season final de la sexta y además transcurrirá a lo largo de un año completo narrando los momentos claves de los personajes en ese periodo. Es importante resaltar que a falta de confirmación oficial esto siguen siendo solo rumores, aunque parece la continuación ideal para la serie.

No es la primera vez que una serie explota las posibilidades de los saltos temporales, lo hizo 'Parks and Recreation' en su temporada final, 'Anatomía de Grey' omitió el luto de Meredith tras la muerte de Derek y 'Mujeres desesperadas' nos sorprendió con un avance de cinco años y una Gabrielle Solis convertida en una madre desquiciada. Es una buena oportunidad para seguir explorando la vida de los personajes sin tener que contradecir lo que ya hemos visto. La sexta temporada nos dejó un final feliz para todos los ocupantes del loft, Jess (Deschanel) y Nick (Jake Johnson) han retomado su relación y Cece (Hannah Simone) y Schmidt (Max Greenfield) están esperando su primer hijo. ¿Seguirán Jess y Nick felices para siempre? ¿qué tal se les da a Cece y Schmidt la paternidad? ¿qué ocurrirá con Winston (Lamorne Morris) y su padre? Puede que el final de la sexta temporada pareciese ideal, pero aún quedan muchas vías que explorar.

Fuente: ECartelera