New Girl no pasaría de la sexta temporada

New Girl aún no ha recibido luz verde para una séptima temporada y son muchos los actores que creen que la sexta entrega será la última. El último en dar su opinión es Jake Johnson, el actor que da vida a Nick, que no cree que la comedia de Fox tenga una temporada más.

En una nueva entrevista con The Daily Beast, Johnson ha afirmado que no espera que la sitcom protagonizada por Zooey Deschanel continúe una vez haya terminado la actual entrega.

FOX no nos va a decir si la serie se renueva. Pero grabamos un final en el que, si era el final [definitivo], los fans estarían contentos

El actor también ha declarado que si el episodio que se emitirá el próximo 4 de abril es el final de la serie, todas las tramas quedarán cerradas y todo estará "hecho". Sin embargo, tras publicar la entrevista, Johnson ha querido matizar sus declaraciones a través de twitter:

Seamos claros. No tengo idea si New Girl va a volver. Estaba haciendo una entrevista para #WinItAll & me pidieron mi opinión. Nos han dicho que es 50/50 La comedia de FOX aún está esperando noticias acerca de su renovación, igual que otras series de éxito como Once Upon a Time, iZombie, The Originals y Frequenc