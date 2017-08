Netflix reveló cómo diseña su "sistemita" de recomendaciones

En el marco de la promoción de su nueva serie "The Defenders", coproducción con Marvel Television que estrenó el viernes pasado y que sigue la historia de un equipo de superhéroes más terrenales y oscuros que el de "Los Vengadores" del cine, la plataforma informó a la prensa cómo hizo para recomendar a los fans cada una de las series anteriores de los protagonistas de la nueva producción.

Hasta ahora la empresa siempre había tratado con recelo los datos que dieran cuenta de la forma en que opera el sistema y sólo había publicado hace tres meses un estudio sobre los horarios de consumo organizados por género y un comunicado en el que reconocía que el sistema de puntuación que otorga una calificación del 1 al 5 a cada programa no tiene que ver con una valoración del contenido en sí sino con el porcentaje de coincidencia con "los gustos" del usuario basados en su historial de visualizaciones.

Sin embargo, en el estudio compartido con los medios de comunicación en las últimas horas con información recabada entre 2015 y 2017, reconocieron que "más del 80% de todos los programas se descubren gracias a las recomendaciones de Netflix" y que "esto no es por casualidad, es por diseño".

Por ejemplo, según el comunicado uno de cada ocho espectadores de las series "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage" y "Iron Fist" (las cuatro series sobre los héroes que integran "The Defenders") era novato en el contenido basado en cómics de superhéroes, lo que demuestra el éxito del sistema de recomendaciones que ofrecen contenidos a los usuarios no sólo basados en el género.

"Los géneros son sólo la envoltura, es por eso que trabajamos para crear algoritmos que ayuden a nuestros miembros a romper esas nociones preconcebidas y facilitarles el proceso de encontrar historias que les encantarán, incluso en lugares poco probables", dijo Todd Yellin, vicepresidente de producto de Netflix.

La plataforma recaba la información del comportamiento de los usuarios y en base a sus consumos anteriores puede tanto recomendarle otras series nuevas como diseñar estrategias de recomendaciones más específicas para el futuro.

De esta manera, Netflix detectó que un camino habitual por el que llegaban los espectadores de la más antigua de las cuatro series de superhéroes de Marvel producidas especialmente para Netflix, "Daredevil", que ya lleva dos temporadas emitidas, son los contenidos que cuentan con personajes calificables como "antihéroes" y una trama con una "moral ambigua".

El drama político protagonizado por Kevin Spacey "House of cards", la historia del profesor de química transformado en narco "Breaking Bad", "Dexter" o "Bloodline", son algunos ejemplos.

A "Jessica Jones" los fans llegaron muchas veces a través de contenidos caracterizados por su "humor audaz, mujeres fuertes y crimen oscuro", con exponentes tan diversos como "Master of None", " Friends ", "Orange is the new black"o "Making a Murderer".