Netflix inicia el rodaje de "Outlaw King"

Enmarcada en su creciente apuesta por la producción de cine, Netflix dio inicio en Escocia al rodaje de "Outlaw King", película del director David Mackenzie protagonizada por Chris Pine y Aaron Taylor-Johnson sobre la historia del rey escocés Roberto I durante las guerras independentistas de Inglaterra del siglo XIV.





aaron-tyler.jpg Aaron Taylor Johnson.



Con una planificación de invertir cerca de 7.000 millones de dólares en producciones originales para el año próximo, el gigante del streaming que desde un comienzo fue sinónimo de "series" busca hacerse fuerte también en el séptimo arte.





"Beasts of no nation" (2015, Cary Fukunaga) y "Okja" (2017, Boon Joon-ho) tuvieron muy buenas críticas, premios y paso por festivales, aunque el resto de las casi 40 películas originales de la compañía no tuvo la misma suerte.





Dirigida por el reconocido director de "Starred up" y de la nominada al Oscar "Sin nada que perder", un gordo presupuesto y un elenco de figuras, "Outlaw King" (o "Rey fuera de la ley") tiene estreno programado para 2018 y asumirá la presión de levantar la vara para el cine de Netflix.





El drama de época cuenta con guion del propio Mackenzie en conjunto con Bash Doran, James MacInnes, Mark Bomback y David Harrower, y relata el año histórico en el que Roberto Bruce pelea para recuperar el control después de ser coronado rey de los escoceses sólo para ser derrotado en un ataque sorpresa y convertido en un forajido o ilegal por el Rey de Inglaterra.





"Estoy muy feliz de tener la oportunidad de explorar a profundidad en la historia de Roberto Bruce y de descubrir algunas de las verdades que usualmente se oscurecen por la leyenda", dijo Mackenzie en un comunicado de Netflix, en referencia al carácter épico del personaje ubicado en el olimpo de héroes escoceses junto con el célebre William Wallace.