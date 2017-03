Netflix finalizará la película inconclusa de Orson Welles The Other Side of the Wind

El canal de streaming Netflix ha comprado los derechos globales de la última e inacabada película de Orson Welles titulada The Other Side of the Wind (Al otro lado del viento). Así lo informó New York Times. El objetivo de la plataforma en internet es ayudar al grupo de productores que han estado intentando salvarla a finalizarla y también a distribuirla.

"No voy a ser derrotado ahora", afirma Frank Marshall, uno de los productores detrás de la película. "Vamos a hacerlo", añade. The Other Side of The Wind fue escrita y dirigida por Welles en los años 70 y cuenta la historia de un director que prepara su regreso a Hollywood tras su exilio, una historia que recuerda a uno de los momentos de la vida del propio realizador. La película no consiguió completarse debido a la muerte de Welles en 1985.

Los previos intentos de compeltar el largometraje han sido siempre fallidos. En 2014, un equipo en el que se encontraba el propio Marshall y Peyter Bogdanovich, quien aparece en la película, se aseguraron los derechos del material. ¿Triunfará Netflix en este proyecto?