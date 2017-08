Netflix estrenó el filme "Death Note"

"Death Note", cinta original de Netflix sobre un estudiante de colegio secundario que encuentra un cuaderno con el poder de matar a cualquier persona cuyo nombre anote en sus hojas, está disponible mundialmente desde este viernes en la plataforma de contenidos audiovisuales.





Si bien Netflix se transformó en líder indiscutido entre los servicios de contenidos audiovisuales por streaming a partir del éxito de series originales como "House of cards" y "Orange is the new black", también ha comenzado a apostar por la producción de películas para estrenar directamente en su plataforma.





death_note_2.jpg



El máximo exponente de esta ambición fue "Okja", película dirigida por el surcoreano Joon-ho Bong ("The host" y "Snowpiercer") que este año levantó polvareda en el Festival de Cannes porque Netflix se negaba a que pasara por las salas francesas para sostener su modelo de exhibición en exclusividad para su servicio de streaming.





"Death Note" es una película de horror y fantasía inspirada en el manga del mismo nombre creado por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, que también tuvo su versión en animé.





La trama narra la historia del adolescente Light Turner (Nat Wolff), un joven de una secundaria que encuentra un cuaderno con un gran poder: si el dueño escribe el nombre de alguien en él mientras visualiza su rostro, él o ella morirá.





Death Note - Trailer 2 Subtitulado ESPAÑOL LATINO 2017



La elección del actor estadounidense en lugar de alguien con aspecto nipón para el rol del protagonista fue uno de los aspectos más resistidos por los fans del producto original; una decisión que se ha vuelto habitual en Hollywood, tal como ocurrió este año con la selección de Scarlett Johansson en el papel de la icónica Major de la adaptación del animé "Ghost in the shell".





El joven queda embriagado de soberbia a partir de su poder y junto a su novia Mia (Margaret Qualley) comienza a matar a aquellos que considera que no merecen vivir.





Cerca de Light se encuentra siempre Ryuk (con la voz de Willem Dafoe), un "Shinigami" o ser sobrenatural que por aburrimiento le hace llegar el cuaderno incentivándolo a que lo use y se transforme así en una especie de dios de la vida y la muerte.





Pero tantos fallecimientos misteriosos no pasarán inadvertidos y el detective prodigio "L" (Lakeith Stanfield) será quien siga sus pasos cada vez desde más cerca.