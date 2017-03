Netflix cambia su forma de puntuar las películas

Los usuarios de Netflix están a punto de experimentar un gran cambio respecto a la forma de evaluar el contenido de la plataforma de streaming. Tal y como informa Verge, Netflix va a abandonar el sistema de cinco estrellas para reemplazarlo por un método más sencillo: "pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo", un sistema que podemos ver en facebook con "me gusta y no me gusta".

Tal y como explica Todd Yellin, vicepresidente de producto en Netflix desde hace más de 10, "lo de las estrellas es cosa del pasado. No encaja con la forma en que se entiende Internet hoy en día, y tampoco con el consumo de contenido. Nos gastamos miles de millones de dólares en títulos que producimos o licenciamos y luego no lo valoramos bien. Queremos dar a cada usuario lo que quiere, por eso cambiamos".

Esta nueva configuración es el resultado de varios estudios que demuestran que los contenidos que tienen cinco estrellas no se ven más que aquellos que tienen tres. Tras realizar una prueba beta entre varios miles de usuarios de Netflix, se ha comprobado que con este nuevo sistema se ha aumentado el registro de puntuaciones en más de un 200%.

Además de la desaparición de las estrellas, Netflix también va a modificar la forma en que recomienda contenido. La plataforma de streaming comenzará a utilizar un algoritmo de concordancia basado en porcentajes para determinar qué títulos es más probable que un usuario vea, y a continuación va a llevar esos títulos a la vanguardia. Esto se basará tanto en las calificaciones de los usuarios como en las estadísticas de visualización personalizadas.

Fuente: Sensacine