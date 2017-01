Natalie Portman quiere regresar al universo Marvel

En el pasado verano, Natalie Portman confesó que no regresaría al universo cinematográfico de Marvel y confirmó que no sería parte de la última apuesta del Dios del Trueno, Thor: Ragnarok.





Sin embargo, en una nueva entrevista con Deadline confesó su cambio de decisión.





Mientras promovía su nueva película Jackie, cuyo trabajo está entre los favoritos al Oscar, Portman discutió sobre su trabajo en franquicias como Thor y Star Wars.





"Es algo muy increíble haber sido parte de ello. Como actriz es una escala completamente diferente. Porque cuando trabajas en esas películas, lo estás haciendo con tanta pantalla azul y tanta fantasía, que tu imaginación tiene que ser mucho más amplia. Es un reto para mí el que aún no consigo. Siento que aún no lo entiendo. Estoy fascinada con ello, porque realmente estoy más desafiada. Porque cuando estás en un cuarto que parece uno y tiene todos los objetos que hay en una habitación, podés interactuar con todo eso, y pasa como en la vida real. No tenés que imaginarte nada. Solo estás en un estado emocional de tu personaje. Pero, cuando estás haciendo estás películas con pantalla azul, tenés que imaginar todo lo exterior y el interior. Tenés que crear todo el Mundo. Es como ser un niño otra vez", expresó la actriz.





No existe fecha concreta para el regreso de Natalie a Marvel, aunque a ello respondió: "Si, espero que algún lo resuelva", admitió mientras reía.





Por ahora, Portman está muy ocupada con su nuevo filme Jackie, que se estrena el 17 de febrero de 2017, para concentrarse en su regreso.