La serie "Estocolmo", producida por StoryLab y Kapow - que fue el primer estreno mundial de Netflix - está nominada como Mejor Serie Drama junto a "Las chicas del cable" (España), "Narcos" (Colombia / Estados Unidos), "Cuatro estaciones en la Habana" (España / Cuba / Alemania) y "3%" (Brasil).





Es la primera vez que el jurado de los Premios Fénix reconoce a las series hechas en Iberoamérica. Para este proceso, se contó con 51 series elegibles, de las cuales sólo 5 resultaron nominadas en las categorías de Serie de Drama. De esta manera, fue "Estocolmo, Identidad perdida" quien se quedó con la nominación.





Cuenta con las actuaciones de Juana Viale, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Leonor Benedetto, Jorge Marrale y la participación de la actriz mexicana Adriana Barraza, entre otros.



El sitio Primicias Ya entrevistó a Nacho Viale, productor y creador de esta serie.

nacho-viale-estocolmo3.jpg

nacho-viale-estocolmo2.jpg

-Para la serie es una distinción sumamente importante, por lo que significa ese premio, y por la talla de los competidores. La serie se puede seguir viendo en Netflix y su camino por suerte sigue siendo el que pensamos y alguna vez soñamos. Esto hizo que la serie tome aún más brillo. A nivel personal, trato de hacer lo que me gusta y disfrutarlo. Se formó un equipo de trabajo maravilloso y me pone muy feliz por todos: actores, productores y técnicos que aportaron mucho para que la serie sea lo que es. Los premios no me cambian, por supuesto que me gustaría ganarlo, y sino, me esforzaré más para la próxima.-Cuando nos comentaron que estábamos entre las 51 series de la preselección, ya fue una grata noticia, pero entendía lo difícil que era desde el lado de la competencia. Y llegar a la nominación final es un orgullo y una emoción muy grande. Por las series con las que competimos, por las series que estaban en la preselección y por ser la única serie argentina.-Por supuesto que hablé con Juana y con mucha gente del equipo. Juana está muy contenta como todos los que participaron y haciendo mucha fuerza.