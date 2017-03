Museo Omar Reina: una muestra de fe

E l colectivo de trabajo Amigos del Museo de Arte Omar Reina logró lo que actualmente en Mendoza parece una misión imposible: reabrir una sala de arte. Quizás que el Omar Reina, de San Rafael, vuelva a funcionar es una especie de contrahechizo para la depresión en la que ha caído el arte en la provincia.



Pero también es un ejemplo de que no siempre esperar que el Estado reaccione es el camino. En este caso, un grupo de personas interesadas por recuperar un espacio cultural evitó la burocracia de los expedientes y de las esperas de presupuesto, y se puso manos a la obra.



Así, comprometiendo a los artistas sanrafaelinos a que donaran sus obras para recaudar fondos y se involucraran en reanimar un lugar que sería principalmente para ellos, es que hoy el Omar Reina vuelve a lucir cuadros en sus paredes y se prepara para un año lleno de propuestas creativas.



Viviana Rebolloso, una de las personas que se puso al frente de esta iniciativa, contó cómo fueron los pormenores para poner en marcha la sala.



10 años cerrado

El edificio del museo, que llevaba 10 años sin funcionar, se encontraba muy deteriorado. "Había mucho para hacer", explicó Rebolloso.



Lo primero fue cambiar la tapa del techo y acondicionar el piso de parquet que tenía más de 50 años.

Pero también hubo que instalar un sistema de luces con el que la sala no contaba y arreglar las paredes que tampoco se encontraban en buen estado.



Otro aspecto a solucionar era la colocación de un sistema de aire acondicionado que permitiera controlar la temperatura necesaria para el cuidado de las obras de arte.



En estos trabajos se debió invertir una suma cercana a los $300.000.



"Cuando tuvimos un presupuesto, había que conseguir el dinero y lo que hicimos fue un poco de autogestión", manifestó la codirectora del museo sanrafaelino.



En este sentido, la primera propuesta fue para los artistas plásticos locales. Ellos donaron 23 obras e inmediatamente, el equipo se dispuso a organizar un sorteo para el que se puso a la venta un bono contribución de $200. Se realizó una gran campaña para promocionarlo.



Por otra parte, la Municipalidad de San Rafael otorgó un subsidio y otro, la Secretaría de Cultura de la Provincia.



Otros que colaboraron fueron los músicos de la Orquesta de Cámara de San Rafael, quienes realizaron un concierto a beneficio. También colaboró la champañera Bianchi, el Diario de San Rafael y la UTN.



En cuanto a las obras complementarias que se necesitaron, la Municipalidad aportó la remodelación del frente, que incluyó luces, reparación de veredas, patios y desagües.



"No queremos que parezca que ha habido asistencialismo. Nuestro pensamiento es distinto, no creemos que tengamos que ser asistidos por el Estado, para generar la reapertura trabajamos en equipo con los artistas y demostramos que era necesario involucrarse. Nuestra colección no pudo crecer, quedó congelada, no entraron nuevas obras, y lo que les planteamos a quienes son el motor del arte es que dónde pensaban que iría a quedar la obra de ellos, cómo iba a documentarse lo que pasó en materia artística en estos años en San Rafael. Todos lo entendieron y colaboraron", sostuvo Rebolloso.



A lo que agregó: "Esto no es improvisado, ni fortuito, hubo planificación, se hizo un plan estratégico de cómo poder llegar al objetivo que estábamos buscando. Trabajamos mucho para lograrlo".



La inauguración

Después de un año de trabajo, hoy todo está listo. El museo reabrirá sus puertas con una exposición de la obra de Oscar Reina, el pintor que le da nombre al espacio cultural, que se denomina Reina íntimo.



Se expondrán 10 obras que pertenecen al pintor y tres que son parte de la colección del museo.



Rebolloso contó que con 87 años, Reina participará de la reinauguración. La muestra permanecerá hasta julio y luego se exhibirán otras pinturas de la colección propia del museo fundado en 1948.



Durante el año también habrá otra propuesta cultural: se convocará a artistas sanrafaelinos para que resignifiquen una obra del museo, elegida por ellos.



Por el momento, el museo estará abierto tres días por semana, porque quienes trabajan lo hacen a pulmón y tienen otras actividades para sustentarse.