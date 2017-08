Murió Tobe Hooper, un ícono del cine de terror

El director estadounidense Tobe Hooper, responsable de clásicos del cine de terror como "La matanza de Texas" y "Poltergeist", murió el sábado a los 74 años en Sherman Oaks, California, por causas que aún se desconcen.

La carrera de Hooper despegó en los años setenta, cuando dirigió con un presupuesto propio del cine independiente uno de los mayores éxitos de 1974, "La matanza de Texas", filme que

Tobe Hooper's Night Terrors

Hooper no volvió alcanzar los mismos niveles de éxito,pero continuó dirigiendo, entre otras, la secuela de !La matanza de Texas" (1986) e "Lifeforce" (1985) o "Invasores de Marte" (1986). También destacan sus trabajos para la televisión, entre los que cuenta su adaptación de Salem's Lot", la miniserie basada en la novela de Stephen King y los episodios "Dance of the Dead" y "The Damned Thing" de Masters of Horror.