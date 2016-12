Murió la actriz Zsa Zsa Gabor

Zsa Zsa Gabor en Moulin Rouge

La actriz húngara Sári Gábor, más conocida como Zsa Zsa Gabor, murió a los 99 años, de acuerdo a un reporte de TMZ. Las primeras informaciones indican que falleció este domingo después de sufrir un ataque cardíaco.El ícono del cine de los años 50 falleció en su mansión de Bel Air, ubicada en Los Ángeles, informó el publicista Ed Lozzi a la revista Variety.Nacida en Budapest el 6 de febrero de 1917, comenzó su carrera en los escenarios de Viena y fue coronada Miss Hungría en 1936. Se trasladó a los EEUU en 1941 y se convirtió en una codiciada estrella de la industria.Su primer papel en el cine fue en Lovely to Look At. Más tarde actuó en la comedia We're Not Married junto a estrella Marilyn Monroe, en la obra maestra Touch of Evil de Orson Welles, y tuvo uno de sus pocos papeles protagónicos en Moulin Rouge (1952), dirigida por John Huston.Zsa Zsa y su hermana Eva fueron las pioneras en la creación del concepto celebritie, tan de moda en la actualidad. La mejor definición de Zsa Zsa Gabor la dio ella misma tiempo atrás: "Merezco atención no por ningún talento, sino por ser quien soy. Soy famosa por ser famosa".Además de sus películas y apariciones en televisión, era más conocida por su vida amorosa, ya que tuvo nueve matrimonios, incluyendo el magnate hotelero Conrad Hilton y el actor inglés George Sanders. Su última marido fue Frederic Prinz Von Anhalt, con quien se casó en agosto de 1986."Soy una ama de casa maravillosa. Cada vez que dejo a un hombre, me quedo con su casa", supo decir una vez.En los últimos años Zsa Zsa Gabor se mantuvo oculta de los flashes por su delicado estado de salud. En 2002 sufrió una parálisis parcial en su cuerpo tras un terrible accidente con su coche y en 2005 tuvo un accidente cerebrovascular. En 2010, se rompió la cadera y sufrió una conmoción cerebral. Un año más tarde le amputaron una pierna por una infección.