La actriz Debbie Reynolds, famosa por su papel en el filme Cantando bajo la lluvia (1952), falleció a los 84 años tras sufrir un derrame cerebral, en Los Angeles, Estados Unidos.



Su muerte llega después del deceso de su hija, la actriz Carrie Fisher, famosa por interpretar a la Princesa Leia Organa en la saga "La Guerra de las Galaxias" ( Star Wars ), que murió el martes a los 60 años, tras sufrir un infarto agudo en un avión la semana pasada.

Reynolds fue hospitalizada de emergencia ayer alrededor de las 13:00 (08:00, hora en Argentina) cuando se encontraba en el domicilio de su hijo Todd en Beverly Hills organizando los preparativos del funeral de su hija Carrie, según informó el medio especializado en noticias del espectáculo TMZ, citado por EFE.



Nacida el 1 de abril de 1932 en El Paso, Texas, Reynolds se destacó como intérprete en los años 50 y 60, sobre todo de películas musicales como la emblemática Cantando bajo la lluvia ("Singin' in the Rain") (1952), que protagonizó junto a Gene Kelly y Donald O'Connor.

Su última película había sido en 2012 en One for the Money, mientras que de la TV se había alejado un poco antes, con su último papel en 2006 en un especial de Halloween (Return to Halloweentown).





"Ella quería estar con su hija", dijo el hijo de Reynolds y hermano de Carrie, Todd Fisher, en declaraciones a la publicación estadounidense Variety recogidas por la agencia DPA.



Las generaciones más jóvenes la recordarán también por su papel en la sitcom "Will & Grace" (1998-2006), en donde personificaba a la madre de Grace Adler.



Muchas personalidades del mundo del espectáculo estadounidense lamentaron la noticia durante las últimas horas y publicaron mensajes alusivos en sus cuentas de la red social Twitter.



El actor Albert Brooks escribió que "Debbie Reynolds, una leyenda y mi mamá de película. No puedo creer que esto pasó un día después de Carrie", dijo en referencia a la comedia "Mother" (1996) en la que presentaban a una madre y su hijo adulto que debían volver a vivir juntos.



El periodista y conductor televisivo Larry King dijo que Reynolds "era clase pura. Era cariñosa, talentosa, hermosa, insumergible. Siento pena por quien nunca tuvo la chance de conocerla".



Por su parte, la actriz Debra Messing, que interpretaba a su hija en "Will & Grace", escribió: "Tan apesadumbrada. Debbie fue a estar con Carrie. Es un devastador golpe de 1-2. Ella fue mi "mamá" durante años y la amaba mucho. Una leyenda".



También otras figuras de esa comedia como Sean Hayes y Eric McCormack lamentaron la pérdida e hicieron referencia a lo increíble que les resultaba que tanto ella como su hija hayan muerto con tan sólo un día de diferencia.



La actriz Bette Midler aseguró que "Debbie Reynolds acaba de morir. Esto es demasiado difícil de comprender. Bella, talentosa y devota de su oficio, sigue a Carrie".



William Shatner dio que actriz "era una de los últimos de la realeza de Hollywood. Me rompe el corazón que se haya ido".





