Murió Julieta Magaña, la autora de "La Batalla del Movimiento"

Murió la actriz, cantante y animadora infantil, Julieta Magaña creadora de la afamada "La Batalla del Movimiento".

Magaña murió este lunes en la Clínica Bazterrica, enfrentaba desde hacía tiempo un cáncer de pulmón.

Hija del legendario actor Ángel Magaña, Julieta se recibió de maestra jardinera antes de llegar a la televisión. Lo hizo después de anotarse en un casting del viejo Canal 13 que terminó cambiando su vida por completo: buscaban una conductora joven para un programa destinado a los chicos. Y ella fue la elegida.

Tras pedir permiso en el jardín de infantes donde trabajaba (propiedad de los hijos de Armando Bó), Magaña concurrió al casting. Meses después, Este es mi mundo -que estaba musicalizado por La Batalla del Movimiento- llegó a millones de hogares. Y Julieta, al corazón de los niños. Su voz, con la que deleitaba a los pequeños del jardín, se hizo conocida por el gran público.

"¡Cuando me dijeron que había sido la ganadora, no lo podía creer! -recordó años atrás, en una entrevista-. Fue mi debut en la tele. Y a partir de ahí nunca dejé de trabajar como artista". De esa manera consiguió convencer a su papá, quien le exigía que estudiara una carrera antes de probar suerte en el espectáculo. "Como ya tenía el título bajo el brazo, no pudo decir ni mu", bromeaba Julieta.





Embed



Debajo podés escuchar La batalla del movimiento (1976):