Murió Frank Pellegrino, actor de Los Soprano

Frank Pellegrino, el actor conocido por la serie 'Los Soprano', ha fallecido a los 72 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer. En la mítica serie de HBO el actor interpretó a Frank Cubitoso, el jefe del FBI de Nueva Jersey que estuvo detrás de la familia Soprano/DiMeo. Pellegrino también es conocido por otros papeles en películas de crimen y por tener negocios de restauración en la ciudad de Nueva York.

Según informa Us Weekly, el actor ha estado luchando durante mucho tiempo contra el cáncer hasta perder su vida el pasado martes 31 de enero. Durante su trayectoria profesional, Pellegrino ha participado en la serie 'Los Soprano', considerada hoy en día todo un clásico. En la ficción intenta agrupar numerosas pruebas para demostrar los turbios negocios de Tony Soprano, aunque nunca lo consigue.

El interprete también ha actuado en la serie 'Ley y orden: Acción criminal'. En la gran pantalla, se le conoce por películas como 'Mickey ojos azules' con Hugh Grant y la película 'Uno de los nuestros' haciendo de Johnny Dio junto a Robert De Niro.

Además de su profesión como actor, Pellegrino era el dueño del restaurante italiano 'Rao's', un negocio que heredó de su tío. El establecimiento, situado en Nueva York, a menudo es frecuentado por otras estrellas de Hollywood como Jack Nicholson, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio o Woody Allen.

El primero en despedirse del actor fue su viejo amigo Charles Gasparino en su post de Facebook: "Frank fue una leyenda en Nueva York. A la gente le gusta hablar sobre cómo nunca consigue una mesa en Rao's. Bueno, es cierto, pero eso no es lo importante. Las mesas estaban reservadas a viejos clientes del restaurante. Los nuevos tenían que esperar su turno y no importaba quiénes fueran. (...) A Frankie le gustaba cantar a sus trabajadores y esa misma noche cantó todo un clásico de The Temptations, 'My Girl'".