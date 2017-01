Alexis Mardas, un griego de 74 años supuestamente experto en electrónica, que fue empleado por los Beatles bajo la promesa de proporcionarles un avanzado estudio de grabación propio, fue hallado muerto en su vivienda en Atenas, a causa de una neumonía, informaron diarios españoles.



"El Mago" Alex, tal como lo había bautizado John Lennon, fue parte del círculo íntimo del famoso cuarteto de Liverpool entre 1966 y su disolución en 1970, quienes lo emplearon en la compañía Apple para que desarrollara todos los inventos que aseguraba tener en mente.



Entre otras cosas, Alex le había prometido a los Beatles la construcción de un estudio de 72 canales en contraposición a las ocho pistas con las que contaba el mítico Abbey Road, para el cual los músicos le proporcionaron un millonario presupuesto, a pesar de que finalmente nunca cumplió su cometido.



Cuando el productor George Martin se presentó en el lugar ideado por Alex comprobó que no sólo el estudio tenía los mismos canales que EMI, sino que además la sala no estaba debidamente aislada de ruidos y no había un intercomunicador que lo conectara con la sala de consolas.



Más allá de esta historia, el hombre, cuyo aristrocrático padre tenía contactos con la dictadura griega, trató de convencer al cuarteto de Liverpool de establecerse en una isla de ese país para evitar el pago de impuestos.



Alex se había ganado la confianza del grupo luego de presentarle a Lennon uno de sus inventos, la "caja para nada", una suerte de cubo mágico con luces que se encendían de manera aleatoria, en un juego en donde el usuario debía adivinar cuál sería la próxima.



El nivel de intimidad que alcanzó con el grupo fue tan importante que participaba de las reuniones sociales a la que asistían los Beatles, del mismo modo que compartía vacaciones con muchos de ellos.

Despedido de Apple con la llegada de Allen Klein para poner orden al despilfarro económico, Alex incrementó su fortuna con el ofrecimiento de autos blindados a celebridades.



Entre ellos, el rey Juan Carlos de España le encargó uno de estos vehículos pero sólo pudo proporcionarle un acorazado que, no sólo no resistía un ataque a balazos, sino que resultaba difícil de conducir por la ruta.



Alex reapareció a la luz pública cuando en 2004 subastó una guitarra y un equipo de sonido que le había regalado Lennon, bajo la promesa de donar lo recaudado a organizaciones caritativas, pero una vez más no cumplió y su rastro se perdió hasta que ayer fue hallado muerto.