Muere a los 68 años el cantante de soul Charles Bradley

El cantante de soul Charles Bradley, de 68 años, murió el sábado en la ciudad de Nueva York a raíz de complicaciones en el cáncer de hígado detectado semanas atrás, se informó hoy en la página del artista en Facebook.



"Es con una gran pena que anunciamos el fallecimiento de Charles Bradley. Bradley estaba realmente agradecido por todo el amor que ha recibido de sus fans y esperamos que su mensaje de amor sea recordado y llevado adelante. Gracias por sus pensamientos y oraciones durante este difícil momento", dice el texto publicado en la red social.



Bradley había cancelado hace dos semanas un show previsto para el 13 de septiembre en Niceto Club como parte de una gira por Latinoamérica, cuando descubrió que el cáncer de estómago que aseguraba haber superado, se había extendido a su hígado.



Precisamente, aquella enfermedad también lo había obligado a bajarse de la edición 2016 del Festival BUE, por lo que Bradley nunca pudo actuar en suelo argentino, pese a haberlo anunciado en dos oportunidades.



Criado en el metro de Nueva York y casi analfabeto, el cantante se había ganado la vida durante varios años como imitador de James Brown, lo que llamó la atención de algunos productores.



En 2011, a los 62 años, le llegó la oportunidad de su vida cuando grabó su álbum debut "No time for dreaming", que lo catapultó a la fama y lo convirtió en la sensación del género.



Dotado de una poderosa y emotiva voz, Bradley editó dos discos más, el último de ellos en 2016, llamado "Changes", en donde descolló con una versión del homónimo tema de Black Sabbath.



Cuando en las últimas semanas se enteró que la enfermedad que había padecido en el estómago se había extendido a su hígado, anunció que se concentraría en el tratamiento para su curación, y prometió que regresaría a las giras tan pronto su salud lo permitiera.



Su representante pidió en su anuncio en las redes que en vez de flores, se realicen donaciones a modo ofrenda por su fallecimiento.