Moonlight y Arrival fueron las elegidas por los guionistas de Hollywood

El drama "Moonlight" y la película de ciencia-ficción "Arrival" fueron las dos principales ganadoras en la entrega de premios que llevó a cabo anoche la Writers Guild of America (WGA), el sindicado que reúne a los guionistas de Hollywood.



"Moonlight", que cuenta con ocho nominaciones para los Oscar, se alzó con el galardón al mejor guión original, el cual estuvo a cargo de su director Barry Jenkins, al imponerse al musical "La la land" y al drama "Manchester by the sea", según consigna la agencia DPA.



La película narra la historia de un niño negro, que crece en un barrio humilde de Miami, en donde la droga tiene una presencia predominante.



Por su parte, "Arrival" se quedó con el premio al mejor guión adaptado, estatuilla que recayó sobre Eric Heisserer, quien trabajó sobre la novela "Story of your life", de Ted Chiang.



Esta producción, que cuenta la historia de un lingüista que intenta tomar contacto con extraterrestres, se impuso a "Fences", "Hidden figures" y "Nocturnal animals".



En tanto, el director Oliver Stone fue galardonado con el especial Premio Laurel por su trabajo como guionista.