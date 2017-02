"Moonlight" fue la gran vencedora en los premios Spirit de cine independiente

El drama "Moonlight" se impuso anoche en los seis rubros en los que competía por los premios Spirit de cine independiente que se entregaron en Santa Mónica, entre los que se encontraban el de mejor película, mejor director para Barry Jenkins, mejor guión, mejor montaje, mejor fotografía y el galardón especial al reparto y el encargado del casting.



En el rubro actoral, el vencedor fue Casey Affleck por su rol en "Manchester by the sea" e Isabelle Huppert por "Elle"; mientras que "Toni Erdmann" se alzó con el premio a la mejor película extranjera, informa la agencia española Efe.



La película de terror "The witch", de Robert Eggers, cosechó los premios a mejor primera película y mejor primer guión; "O.J.: Made in America" fue elegido como el mejor documental y "Spa night" obtuvo el reconocimiento brindado al mejor filme realizado con un presupuesto menor al millón de dólares.

Las estatuillas a mejor actor y actriz de reparto fueron para Ben Foster por "Hell or high water" y Molly Shannon por "Other people", respectivamente.



En tanto, "American honey", que contaba con seis nominaciones, al igual que la vencedora "Moonlight", se fue con las manos vacías.



El filme ganador en los premios Spirit competirá esta noche en ocho rubros distintos en los premios Oscar, que se entregan en el teatro Dolby de Los Ángeles.