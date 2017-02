Aunque la producción de Misión Imposible 6 quedó paralizada por los desacuerdos económicos entre Tom Cruise y Paromount, en septiembre se confirmó que la sexta entrega de la conocida saga de acción seguiría adelante.





El director de Misión Imposible: Nación Secreta, Christopher McQuarrie es el encargado de ponerse de nuevo tras los mandos del proyecto, convirtiéndose en el primer realizador de la saga en hacerlo dos veces consecutivas. ¿Pero qué le deparará a Ethan Hurt en esta nueva película? Sobre este tema ha hablado el propio McQuarrie en una entrevista para Empire, en la que afirma que esta secuela irá mucho más lejos que sus predecesoras.





En sus declaraciones, por ejemplo, asegura que no faltarán las impactantes escenas de acción que tanto le gustan a Cruise. "Me acerqué a Tom con una fotografía, Tom la miró y dijo: "¡Es impresionante! Quiero caer desde allí", comenta el director. Además, McQuarrie promete ahondar mucho más en la personalidad de Ethan Hunt. "He visto cinco de estas películas y no sé quién es Ethan Hunt. Quiero conocer quién es Ethan en esta película, quiero un viaje emocional por este personaje, y Tom realmente lo recibió con los brazos abiertos". Pero las sorpresas no acaban ahí, y el director promete también el regreso de antiguos personajes, "incluyendo gente que no esperas que vuelva".





De momento, está confirmado que Rebecca Ferguson (La chica del tren) regresará en su papel de la espía Ilsa Faust para la sexta entrega aunque, según las palabras de McQuarrie, muchos más se unirán a Tom Cruise en esta nueva aventura y se especula, incluso, con algunas posibles resurrecciones de personajes.





Fuente: Sensacine