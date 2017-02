Mirtha: "Me decepciona la insensibilidad del Gobierno"

Acaba de cumplir 90 años y parece más sincericida que nunca. Mirtha Legrand, que sigue afirmando orgullosa que votó a Cambiemos en las últimas elecciones, se permitió sin embargo castigar las políticas del gobierno nacional. "Yo hice mucho para que ellos ganaran, pero tengo que ser honesta, me decepciona su falta de sensibilidad social", disparó la diva.

Además fustigó al Poder Ejecutivo por "comunicar las cosas mal" ya que, según ella "se hacen cosas que dejan un resultado positivo y la gente no se entera".

Además, durante una entrevista con el diario Crónica, le recordó a Macri que "nos han prometido desde un primer momento que iban a venir los capitales, pero evidentemente no arribaron y la pobreza, por otra parte, fue en aumento".

"La clase media es la más castigada por las medidas económicas que se están tomando y, como rara paradoja, es el sector que posibilitó el triunfo de Cambiemos. Yo me pregunto si puede acceder a una vivienda la gente que no supera los 12.500 pesos. Por cierto que no. Y el déficit y la deuda que se mantiene en este aspecto con la gente es inmenso", apuntó.

Por último en sus considerandos políticos, Legrand recomendó: "El Gobierno debe ser más realista. Para ellos está todo bien y no pasa nada malo. A mí me sorprende y me causa gracia muchas veces, porque tuve la posibilidad de decírselo cara a cara pero noté que no les cae la ficha, como se dice en la calle. Es increíble pero real".