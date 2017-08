Mirtha Legrand duda de su continuidad en El Trece para el verano

Ya se ha convertido en un clásico que el programa de Mirtha Legrand se emita desde Mar del Plata todos los veranos.

Pero hasta el momento, la diva puso en duda la continuidad de su ciclo por la pantalla del Trece para la próxima temporada.

Resulta que La Chiqui tendría pensado esta vez tomarse unos meses más de vacaciones. Así lo señaló en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com: "No he decidido aún en hacer el programa desde Mar del Plata. Este año trabajé desde enero con un pequeño descanso, veremos qué hago".

Por otro lado, cabe destacar que el empresario y productor Carlos Rottemberg sorprendió a todos con un anuncio que hizo circular por redes sociales. Para la temporada 2017-2018 tiene el deseo de ser quien le dé un "regalo especial" a los marplatenses: la despedida teatral de nada más y nada menos que Mirtha Legrand.

Lo cierto es que en declaraciones a este portal, Mirtha indicó: "No haré teatro. Es Carlitos que lanza esta noticia, pero no. Lo hace con cariño porque siempre a través de los años le digo que no. Es un clásico, lo adoro".