Mira la primera imagen de Emily Blunt como Mary Poppins

Estamos realmente ansiosos de cantar los legendarios temas de Mary Poppins nuevamente en la butaca de cine. Por suerte, cada vez falta menos para el 25 de diciembre de 2018, fecha estimada para el gran estreno de la nueva versión que prepara Disney del clásico de 1964, esta vez protagonizado por Emily Blunt.





La compañía de Mickey Mouse dio la primicia de Blunt caracterizando a Poppins. En dicha foto se le puede ser con su hermoso traje azul, sombrero rosa y desde luego, el mágico maletín.





Para Blunt, interpretar a este icónico personaje fue un "sueño" hecho realidad. "Es una figura tan icónica y nostálgica para las personas. Es un regalo para mis hijos que yo pueda ser la Mary Poppins de esta generación".





"Me estoy aprendiendo las canciones", le dijo Blunt a E! News en octubre. "Hicimos un taller increíble con el guion hace unas semanas. Acelera el corazón, es muy emocionante. Es una versión completamente reimaginada de todo. Me emociona y me asusta formar parte de eso, es tan genial".





Dirigida por Rob Marshall, Mary Poppins Regresa tendrá un elenco de estrellas entre quienes están Colin Firth, Lin Manuel-Miranda, Emily Mortimer, Meryl Streep, Julie Walters y Ben Whishaw. Además de Pixie Davies, Joel Dawson y Nathanael Saleh como los tres chicos Banks. Y lo mejor de todo, Dick Van Dyke—quien interpretó a Bert en la Mary Poppins de 1964— interpreta a Mr. Dawes Jr., el jefe del banco que ahora encabezará William Weatherall Wilkins (Firth).





Mary Poppins Regresa—una secuela del clásico ganador del Oscar protagonizado por Julie Andrews— ocurre en 1930, una era post depresión en Londres. En un comunicado de prensa, el estudio compartió datos claves por primera vez.





"Michael (Whishaw) y Jane (Mortimer) ya crecieron. Ahora Michael, sus tres hijos y su mucama, Ellen (Walters), viven en Cherry Tree Lane," dijo Walt Disney Studios. "Después de que Michael sufre una pérdida personal, la enigmática niñera Mary Poppins regresa a las vidas de la familia Banks y junto con el optimista Jack (Miranda), usa sus poderes mágicos para ayudar a la familia a redescubrir la maravilla que han perdido en sus vidas".





A lo largo del camino, el personaje de Blunt también le presentará a los niños "nuevos y coloridos personajes maravillosos, incluyendo su excéntrica prima, Topsy (Streep)".





Fuente: la.eonline.com