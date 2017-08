Minujín vuelve con "Loco x vos"

El reconocido actor y director Juan Minujín, a quien se verá en septiembre en Telefé en la segunda temporada de la serie "Loco x Vos", se encuentra filmando en Uruguay la película "Los últimos románticos", una mezcla entre comedia y thriller que lo tiene como uno de los dos amigos que viven en un pueblo de la costa uruguaya y se ven involucrados en una serie de enredos que tiene al narcotráfico como eje.





Presente en Madrid como uno de los nominados al Premio Platino por la serie televisiva argentina "El Marginal", que protagonizó y de cuya segunda temporada -una precuela- no formará parte, Minujín adelantó que posiblemente en septiembre próximo se estrene por Telefé la segunda parte de la sitcom "Loco x Vos", una adaptación de la exitosa comedia estadounidense "Mad about you" en la que comparte cartel con Julieta Zylberberg.





Minujín recordó su papel en la serie "El Marginal", en la que interpreta al ex-policía Miguel Palacios, infiltrado en el violento universo carcelario para dilucidar un secuestro, y sostuvo que para prepararse le pidió a la producción que lo contactara con policías "para ver cómo entrarle al tema y aprender de ellos lo que yo me imaginaba que podía ser este personaje".





"Iba a la comisaría a visitarlos, charlábamos, tomábamos café y así fui armando un poco una idea del personaje. Era ir conociendo el universo, porque cada policía es muy diferente al otro", señaló el actor, que a fin de año formará parte del elenco de "El Recreo", una película que codirigirán Jazmín Stuart y Hernán Guerschuny.





Por otra parte, sostuvo que "el contexto de la cárcel me ayudaba mucho. Filmar en una locación real es importante. Es como trabajar con un buen actor a quien mirás y te devuelve algo que te potencia. Era lo mismo con el decorado y la escenografía, el trabajo de arte fue notable".





"La serie tiene mucho vuelo poético y uno de sus goles es que habla de un mundo muy oscuro y trágico, pero lo hace con mucha libertad, poco prejuicio y mucha poética", agregó Minujín, que venía de acompañar la serie en el Festival de Televisión en Mónaco y recordó que también se estrenó en Canal Plus en Francia y en Netflix.