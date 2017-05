Milla Jovovich sobre el reboot de 'Resident Evil': "Los fans no son idiotas"

En febrero de este año se estrenó en cines 'Resident Evil: El capítulo final', la película que marcaba el fin de la saga apocalíptica que giraba en torno a Alice (Milla Jovovich), una enemiga de la Corporación Umbrella. Parecía el fin del universo de 'Resident Evil' pero recientemente Variety publicó una noticia anunciando que la franquicia volverá a la gran pantalla con una nueva entrega producida por Constantin Film.

La saga se ha convertido en un fenómeno tras todos estos años, recaudando 1,2 mil millones de dólares en todo el mundo. Esto la convierte en la franquicia basada en un videojuego más exitosa de la historia. Con este impacto en taquillas y un gran número de seguidores, los productores han decidido crear más historias del universo 'Resident Evil' en un nuevo reboot.

La actriz Milla Jovovich que ha dado vida a Alice en las seis películas de la saga fue entrevistada recientemente por ComicBook.com y compartió su opinión sobre las nuevas películas. De hecho la actriz se enteró de las noticias en la propia entrevista: "Creo que en este tipo de franquicias muchas personas empiezan la casa por el tejado y tiene su riesgo. Llevan queriendo hacer un reboot de 'Resident Evil' muchísimo tiempo y a mí me encanta 'Resident Evil', creo que es una propiedad intelectual genial y probablemente yo lo haría si fuera productora. Pero creo que lo que hizo que 'Resident Evil' fuera tan especial es que la gente que estaba involucrada, de verdad amaban lo que hacían y eran fans del juego. Yo les aconsejaría que buscasen a gente con esa pasión antes de hablar sobre reboots. Si te metes en este género te darás cuenta de que la gente es muy sensible a los fakes. Los fans no son idiotas, pueden oler cuando algo se está haciendo porque aman el contenido o cuando se está haciendo para sacar beneficio".