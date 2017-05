Miguel Bosé celebró 40 años de carrera y recordó a las víctimas de Manchester

El cantautor español Miguel Bosé presentó la noche de este sábado en Bogotá algunas canciones de su nuevo álbum "Bosé MTV Unplugged" para celebrar sus 40 años de carrera con un concierto en el que recordó a las víctimas del atentado terrorista del pasado lunes en Manchester.



"No puedo más de dolor, ni de rencores, ni de Manchesters", dijo el artista en el concierto.



Bosé se definió como "un hombre de paz" y, en referencia al ataque en el estadio Manchester Arena, en el que murieron 22 personas y 64 resultaron heridas, dijo que "en pocas décadas este planeta se ha deteriorado mucho".



El artista, que abrió el concierto con su canción "Sereno", manifestó su gratitud a los asistentes, y aseguró que el éxito de su carrera musical se debe a sus seguidores.



"Son nada más y nada menos que 40 años, y hoy les digo: váyanse muy orgullosos de haber tomado parte en esto, porque mucho de lo que me ha pasado en mi vida musical es por ustedes", señaló.



El cantautor también presentó su última canción, "Estaré", que le da nombre a su gira, y aseguró que está dedicada a sus hijos.



"La cosa más grande del mundo es ser padre y madre porque descubres lo que es el amor verdadero. El único amor verdadero es el de un padre a un hijo. A ellos les digo si me buscan bien, siempre me van a encontrar, incluso cuando falte, porque siempre estaré en su corazón", afirmó