Michael Keaton rechazó el papel principal de Lost

Parece mentira, pero ya han pasado casi 7 años desde que 'Lost' abandonó nuestras vidas y dejó en nosotros un vacío casi imposible de llenar; pero una serie de estas características nunca dejará de tener repercusión y siempre habrá nuevas informaciones o teorías que, más tarde o más temprano, nos acaban llegando. Pues bien, ahora sabemos que nuestro querido doctor Shepard podría haber sido completamente diferente: ¿eres capaz de imaginarte a Michael Keaton ocupando el lugar de Matthew Fox en la ficción?

Efectivamente, el actor que resurgió de sus cenizas gracias a 'Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)' pudo haber sido Jack Shepard en la aclamada ficción de la ABC y los planes para su personaje eran algo distintos de lo que nosotros vimos en el 2004. Keaton fue elegido por J.J. Abrams desde un principio para llevar el papel de líder de aquellos que sobrevivieron al accidente del vuelo 815 de Oceanic. La intención del productor y director era convertir 'Lost' en un drama serializado que acabara con la vida de Jack en el episodio piloto. A pesar de que a Keaton le interesaba este aspecto, al final el proyecto no se desarrolló como ambos querían y se desvinculó del mismo. En una entrevista con The Hollywood Reporter a propósito de su nueva película, 'El fundador', en la que se pone en la piel del hombre que irguió el imperio de comida rápida McDonalds de la nada, el actor tuvo la oportunidad de aportar su punto de vista sobre el tema:

"J.J. y yo tuvimos una conversación (la verdad es que me encanta lo que hace) y pensé «Vale la pena hablar con este tipo, es realmente inteligente»", contaba Keaton. "Había leído algunas cosas que había escrito, y me contó esta idea... que no es ninguna noticia, no es algo que esté revelando ahora".

"Me dijo «esto es lo que pasa: el tipo que tú crees que es el protagonista muere en los últimos diez minutos (del capítulo)», y yo pensé «¡Sí!». La idea de hacer una serie durante una hora... simplemente soy demasiado perezoso. Así que pensé «Guau, ¡está muy bien! Así... ¡no tendría que estar en la serie!".

Lo que a Keaton siempre le interesó fue aparecer en la serie por un corto periodo de tiempo, pues una atadura prolongada a una producción de una hora que se emita con regularidad era algo que simplemente no le llamaba la atención por "ser demasiado perezoso".

Fuente: ECartelera