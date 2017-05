Michael Fassbender anunció que Magneto aparecerá una vez más

El año próximo estará lleno de estrenos mutantes en el cine. Uno de ellos será "X-Men: Dark Phoenix", pautado para el 2 de noviembre. La peli, adaptación de la aplaudida "The Dark Phoenix Saga", introducirá en profundidad la historia de Jean Grey. Además de con Sophie Turner como protagonista, quiénes más estarán en el film.



Michael Fassbender, quien personificó a Magneto en las últimas de la franquicia, comentó a un periodista de MTV que probablemente hará una aparición en este largometraje. Por el contrario, no formará parte de "The New Mutants", la cual tiene pensado llegar a las salas el 13 de abril de 2018 con dirección de Josh Boone.



Hasta ahora no hay más información al respecto, ni siquiera quién se hará cargo de ponerse detrás de cámaras. De todas formas, se especula con la posibilidad de que Simon Kinberg, guionista de la cinta, también oficie por primera vez como realizador tras ser productor y escritor de los mutantes.