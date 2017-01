Meryl Streep y un discurso con acento político que hizo mucho ruido

Meryl Streep invitó a la prensa extranjera a comprometerse para salvaguardar la verdad, en su discurso en la ceremonia de los Globos de Oro este domingo, en una clara crítica a algunas posturas del futuro presidente estadounidense, Donald Trump.



"Ustedes y todos los que nos encontramos en esta sala pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense ahora mismo. Piensen en eso: Hollywood, los extranjeros, y la prensa", dijo a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que otorgan los Globos de Oro cada año.



La actriz defendía así la heterogeneidad de la comunidad de Hollywood: "Natalie Portman nació en Jerusalén. ¿Dónde están sus certificados de nacimiento?", se preguntó.



"Hollywood está avanzando lentamente con forasteros y extranjeros. Si les expulsas, no tendrás nada que ver salvo fútbol y artes marciales, que no son artes", añadió.



La veterana actriz, oscarizada en tres ocasiones, arremetía así contra algunas posiciones expresadas por Trump y, evocando el episodio en el que el entonces candidato demócrata se burló de la condición física del reportero del New York Times, Serge Kovaleski, Streep se dirigió a los profesionales de la prensa para invitarles a salvaguardar la verdad.



"Necesitamos que la prensa con principios cuestione el poder, que les llamen al banquillo por cada escándalo", señaló.



"Solo pido a la famosa y acaudalada prensa extranjera de Hollywood y a todos nosotros en nuestra comunidad a que se unan a mi en mi respaldo al comité para proteger a los periodistas. Porque los vamos a necesitar de ahora en adelante, y tendrán que ayudarnos a salvaguardar la verdad", afirmó contundente.



Remató su discurso refiriéndose a la recientemente fallecida actriz Carrie Fisher: "Como me dijo una vez mi amiga, la desaparecida princesa Leia: Toma tu corazón roto y conviértelo en arte".