Meryl Streep pone voz a La guerra en Hollywood, el nuevo documental de Netflix

La serie documental de tres partes, adaptación del exitoso libro de Mark Harris La guerra en Hollywood: A Story of Hollywood y dirigida por Laurent Bouzereau, cuenta la historia de cómo Hollywood cambió la Segunda Guerra Mundial y cómo la este acontecimiento cambió a la industria a través de las experiencias de cinco cineastas que interrumpieron sus carreras para servir a su país: John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra y George Stevens.





Para poder guiar a la audiencia, el equipo de La guerra en Hollywood utilizó las voces de los maestros modernos del cine: Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo Del Toro, Paul Greengrass y Lawrence Kasdan. La ganadora del OscarMeryl Streep presta su voz al documental.





"El cine ha sido una herramienta de seducción ya desde sus comienzos, con las películas mudas", cuenta Spielberg en los primeros fotogramas de La guerra en Hollywood. "Hollywood se dio cuenta muy pronto de que tenía una increíble herramienta para generar un cambio a través del cine", agrega Coppola. "El cine en su estado más puro podía estar al servicio de la propaganda. Hitler y su ministro de propaganda Joseph Goebbels entendieron el poder que tenía el cine para que las grandes masas pensaran como ellos".





Bouzereau y su equipo recopilaron más de 100 horas de imágenes de archivo, visionaron más de 40 documentales y las películas dirigidas y producidas por los cinco directores durante la guerra. También estudiaron 50 producciones y más de 30 horas de escenas eliminadas y sin editar de los filmes de guerra.





"Las historias de La guerra en Hollywood tienen mucho significado. Todavía estamos viviendo a través de sus conclusiones", declaró el director Laurent Bouzereau. "Estos cineastas en su momento tenían una gran responsabilidad con respecto a lo que estaban comunicando, ya que se interpretaba como la verdad. Esto se refleja también en lo que ocurre ahora mismo. Mientras trabajábamos en esta serie se hizo cada vez más patente que el pasado está resurgiendo de alguna manera, incluyendo la línea que separa al cine de puro entretenimiento de aquél transmite un mensaje. La política es parte del entretenimiento. Me parece valiente que los cineastas de antes y los artistas de hoy hablen en nombre de aquellos que no tienen voz".





Junto al lanzamiento de La guerra en Hollywood, Netflix también presentará 13 documentales que se mencionan en la serie documental incluyendo The Battle of Midway, de Ford; The Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress, de Wyler; Informe desde las Aleutianas, de Huston; La batalla de Rusia, de Capra; Campos de concentración nazis, de Stevens y The Negro Soldier de Stuart Heisler.