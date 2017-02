"Mendoza es uno de los lugares más bellos"

Con la presencia del actor Pablo Echarri, el cine teatro Imperial de Maipú abre hoy su temporada 2017 con un ciclo de películas protagonizadas por el astro de la TV y la pantalla grande. Asimismo, el popular actor estará presente en la sala maipucina esta tarde, a las 19, junto a autoridades del Instituto Nacional del Cine Argentino (Incaa) para rendir homenaje al recientemente fallecido escritor Ricardo Piglia, autor de la novela Plata quemada, cuyo filme fue dirigido por Marcelo Piñeyro y protagonizado por Echarri.



Tras la presentación de las autoridades y palabras del propio Echarri, el público podrá ver la cinta en cuestión, que en 2001 resultó ganadora del premio Goya a mejor película Iberoamericana.

Esta actividad es gratuita, pero las entradas hay que retirarlas previamente por la boletería de la sala, en horario de 9.30 a 12:30.



Luego, a las 21 se proyectará la segunda de las cuatro películas que incluye el ciclo. Se trata de Al final del túnel, en la que actúan Echarri y Leonardo Sbaraglia. En ese caso, la entrada sale $30.

Las siguientes proyecciones serán el martes y el miércoles y se emitirán las cintas Apasionados y El método, respectivamente.



No bien arribó a Mendoza, el actor de 47 años visitó la redacción de América en Cuyo y compartió una entretenida entrevista con Gisela Campos, en el magazine Tardes compartidas que se emite por El Siete Mendoza.



"Mendoza es una de las primeras provincias que visité con mi familia cuando era joven y salíamos de vacaciones. Veníamos con mis padres y con mis tíos, éramos una banda", contó el intérprete que hoy está casado y tiene hijos con Nancy Dupláa.



Asimismo, agregó: "Me acuerdo que parábamos en la ruta para chorearnos algún durazno al costado de la ruta (risas). Desde entonces, Mendoza ha quedado en mi retina como uno de los lugares más bellos de la Argentina y lo comprobé hoy (por ayer) cuando bajé del avión y me asombré con esa cordillera maravillosa".



Hoy por la mañana, el actor visitó Lavalle, más precisamente la Casa de la Cultura Juanita Vera para presentar la película Al final del túnel, la cual también produjo. Esta actividad era aparte de las que realizará hoy, en Maipú.



"Es una película que nos salió muy bien, está mal que lo diga yo, pero es así. Es un thriller y la última cinta del director rosarino Rodrigo Grande. Soy el villano y es el más cruel de los villanos que me ha tocado, pero además soy el productor de la película. Fue un sueño cumplido después de tantos años de trabajo en este medio", acotó el actor sobre la producción estrenada en abril del año pasado y que fue un éxito de taquilla.



La actividad que trae al artista a Mendoza es coordinada por el Incaa y al respecto del trabajo que realiza el Instituto, Echarri manifestó: "Los actores y quienes nos dedicamos al cine, agradecemos que la comunidad, que el público, tenga el interés de ir al cine y consumir nuestras producciones. Para nosotros, la posibilidad de federalizar la actividad nos permite no solo tener más trabajo sino además conocer y contar nuestras propias historias".



La última novela en la que participó Echarri fue La leona, que se vio por Telefé, y su próximo proyecto lo devolerá al cine. Será en la cinta Happy hour, que es una coproducción entre Argentina y Brasil, dirigida por Eduardo Albergaria y en la que trabaja junto con Luciano Cáceres.