Mel Gibson podría dirigir la secuela de Escuadrón Suicida

La secuela de 'Escuadrón Suicida' sigue buscando director. Warner Bros se encuentra a la búsqueda del director que releve a David Ayer. Entre los candidatos ya hay nombres como Ruben Fleischer, Daniel Espinosa y Jonathan Levine. Sin embargo, el que más llama la atención es el de Mel Gibson, que ya se encuentra en conversaciones para unirse al universo de DC.

Según informa The Hollywood Reporter, el actor y director de 'Braveheart' y el estudio han tenido unas primeras conversaciones. Gibson está estudiando la propuesta y familiarizándose con el material. No obstante, se trata de una primera toma de contacto y Warner tiene a otros candidatos en mente en una lista que podría crecer, puesto que no hay un favorito hasta el momento. Otros nombres que suenan son los de Ruben Fleischer ('Bienvenidos a Zombieland'), Daniel Espinosa ('El niño 44') y Jonathan Levine ('Memorias de un zombie adolescente').

David Ayer dirigió y escribió la primera película, que protagonizaron Margot Robbie, Will Smith y Joel Kinnaman. La cinta seguía cómo un grupo de villanos y antihéroes, entre los que estaban Deadshot, Harley Quinn, Capitán Boomerang y Killer Croc, se ven obligados a estar bajo servicio del gobierno. Pese a obtener el completo rechazo de la crítica, la cinta logró 745,6 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en uno de los éxitos de taquilla del verano e hizo que Warner diera luz verde a una secuela.

Trailer Escuadrón Suicida

Fuente: ECartelera