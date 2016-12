Megan Fox podría ser Hiedra Venenosa

Megan Fox podría meterse en la piel de Hiedra Venenosa (Poison Ivy) para acompañar a Harley Quinn en Gotham City Sirens, el anunciado spin-off de Escuadrón suicida.La web Bleeding Cool asegura tener noticia de que Warner Bros. ha enviado a la actriz los números 14, 17 y 38 del cómic de Harley Quinn, entregas en las que la supervillana Hiedra Venenosa (Poison Ivy) tiene una presencia más que importante.Recordemos que Gotham City Sirens supondrá el regreso del director David Ayer a la franquicia y de Margot Robbie al célebre papel de Harley Quinn. El personaje de Robbie estará acompañado de otras supervillanas de DC, entre las cuales han sido confirmadas Catwoman y la mencionada Hiedra Venenosa.Curiosamente, Megan Fox ya fue noticia por los rumores de su posible interpretación de Catwoman en The Dark Knight Rises, la tercera y última entrega de la saga del Caballero Oscuro de Christopher Nolan –un papel que finalmente recayó en Anne Hathaway.Fox ya tiene cierta experiencia en en este tipo de películas, si se tiene en cuenta su participación en las sagas de Transformers y Las Tortugas Ninja.Hiedra Venenosa es una de las villanas más veteranas de la franquicia de Batman, especialmente en los cómics. De ser ciertos los rumores, Fox sería la segunda actriz en encarnar al personaje en la gran pantalla, después de la criticada interpretación de Uma Thurman en Batman & Robin.Aún no hay fecha de estreno para Gotham City Sirens, pero sabemos que Warner Bros. también está desarrollando una secuela directa de Escuadrón suicida y un posible spin-off de Deadshot, el mercenario asesino que interpreta Will Smith.Fuente: